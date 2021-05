Dedicato a coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale

(LaPresse) Un hub vaccinale aperto, a disposizione di tutti i piemontesi, al Valentino di Torino. Dedicato a coloro che non hanno aderito alla campagna vaccinale, non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione almeno dopo 10 giorni, l’hub funzionerà secondo un principio di organizzazione settimanale. I cittadini potranno prenotarsi dal lunedì al mercoledì sul portale ‘Il Piemonte ti vaccina’ e ricevere il vaccino da venerdì a domenica dalle 8 alle 22. Si parte il 31 maggio con le prenotazioni e il 4 giugno con le vaccinazioni per la categoria degli over 60. Per la struttura, che mantiene il suo assetto ospedaliero in caso di futura necessità, inizialmente sono previste 6mila dosi per weekend fino ad arrivare a 10mila a regime in base alla disponibilità.

