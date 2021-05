Il capo dello Stato a Cremona in visita al nuovo campus Santa Monica dell’Università Cattolica

(LaPresse) “Qui si è realizzata una collaborazione fruttuosa tra pubblico e privato, collaborazione che è necessaria in tutti i campi”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cremona in visita al nuovo campus Santa Monica dell’Università Cattolica. “La realizzazione dei piani del Next Generation – ha spiegato – ha bisogno della collaborazione di tutti. L’elemento decisivo è la qualità, che si riverbera in tutti gli aspetti della nostra vita”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata