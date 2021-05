Intesa sul certificato per muoversi negli stati Ue senza restrizioni

E’ stato raggiunto un accordo tra Parlamento europeo, Consiglio europeo e Commissione europea sul green pass digitale per i viaggi. Il certificato consentirà ai cittadini vaccinati o con test negativo al Covid di muoversi senza restrizioni all’ interno dell’ Unione. Manca ancora un voto formale dell’Europarlamento per ratificare la norma, prima dell’estate.

Soddisfatta la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che parla di un “passaggio chiave per ripristinare i viaggi in modo sicuro e facile”.

Congratulations to the negotiators from the 🇪🇺 institutions and to @dreynders for this successful outcome!

The EU Digital COVID Certificate will be a key building block on the road to restoring safe and easy travel across the EU. https://t.co/V55Qk35HYf

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 20, 2021