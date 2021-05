Il capo dello Stato ha partecipato alla presentazione dell'agenda scolastica della Polizia di Stato

“Siamo tutti uguali. C’è una cosa triste che ce l’ha ricordata in quest’ultimo anno. Ed è la pandemia. Portiamo tutti la mascherina: bambini e vecchi come me, ricchi e poveri, maschi e femmine. Tutti. Perché questa malattia così grave ci ha ricordato che siamo tutti uguali. Questo è il fondamento dell’uguaglianza tra i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di fronte ai bambini dell’Istituto Comprensivo Fiume Giallo-Scuola Primaria Geronimo Stilton di Roma, per la presentazione dell’ottava edizione de ‘Il Mio Diario’, l’agenda scolastica della Polizia di Stato. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

