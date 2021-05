Così il ministro del Lavoro a poche ore dalla cabina di regia parla delle prossime misure del Governo

(LaPresse) Per quanto riguarda le nuove misure anti-Covid e il coprifuoco “si andrà in una direzione che terrà conto del miglioramento” dei dati e quindi verso “un allentamento delle misure”, ha detto il ministro del lavoro Andrea Orlando, che ha inaugurato questa mattina i nuovi laboratori di cucina del centro di formazione San Giusto nel quartiere San Siro, a Milano. “Stiamo andando nelle direzione giusta perché fino ad ora non si è abbassata la guardia”.

