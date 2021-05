Le novità emerse dalla cabina di regia

Riaperture graduali per valutare gli effetti ma con la bella stagione l’Italia è pronta a ripartire e riaprire, confortata dai dati dei contagi in miglioramento. Ecco le novità emerse dalla cabina di regia riunita oggi pomeriggio a palazzo Chigi.

COPRIFUOCO

Slitta di un’ora, dalle 22 alle 23, dall’entrata in vigore del nuovo decreto per poi passare a mezzanotte il 7 giugno ed essere cancellato completamente dal 21 giugno, primo giorno d’estate.

MATRIMONI

Matrimoni e cerimonie saranno consentiti dal 15 giugno ma solo con ‘green pass’: gli invitati, cioè, dovranno esibire un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, il certificato di avvenuta guarigione o di vaccinazione. Il Cts dovrà pronunciarsi a stretto giro sul numero massimo di invitati.

RISTORANTI

Dal primo giugno sarà possibile mangiare, sia a pranzo che a cena, nei ristoranti anche al chiuso. Torna anche il caffè al banco del bar.

CENTRI COMMERCIALI

Riapertura a partire dal 22 maggio dei centri commerciali nel weekend, nelle giornate festive e prefestive.

TERME E PISCINE

Riapertura a partire dal 1 luglio di piscine al chiuso, terme e centri benessere.

PALESTRE

Riapertura anticipata al 24 maggio anziché al primo giugno come precedentemente previsto.

DISCOTECHE

Niente da fare per discoteche e sale da ballo, sia all’aperto che al chiuso, le cui attività restano sospese.

SCI

Riapertura degli impianti di risalita nelle località sciistiche dal 22 maggio alle condizioni indicate dalle linee guida.

PARCHI DIVERTIMENTO

Anticipata la riapertura al 15 giugno per i parchi tematici e di divertimenti.

SALE GIOCHI

Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò riapriranno dal 1 luglio.

CORSI FORMAZIONE

I corsi di formazione, pubblici e privati, potranno riprendere in presenza dal 1 luglio. Nella stessa data riprendono anche le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

ZONE BIANCHE

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in zona bianca. E’ quanto si apprende all’esito della cabina di regia. Dal 7 giugno anche Liguria, Abruzzo e Veneto. Per le regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) ma non ci sono altre restrizioni come il coprifuoco.

