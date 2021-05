L'ad sulle somministrazioni in azienda

(LaPresse) – Per le vaccinazioni anti-Covid in azienda “è tutto pronto, abbiamo gli ambulatori aziendali disponibili. Se arrivano i vaccini, noi siamo pronti domani”. Così l’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine della visita all’hub vaccinale del Pirelli Hangar Bicocca, a Milano, in compagnia, tra gli altri, dell’assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti.

