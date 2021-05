A margine della visita insieme alla vicepresidente lombarda Letizia Moratti

(LaPresse) – “Devo dire che abbiamo trovato della gente straordinariamente preparata che ha lavorato giorno e notte, persone della Regione insieme ai nostri, per allestire in tempi record questo centro vaccinale”. Così l’amministratore delegato di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, a margine della visita all’hub vaccinale del Pirelli Hangar Bicocca, a Milano, in compagnia, tra gli altri, dell’assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti. “La professionalità, la dedizione che è tipica di questa regione e dell’Italia: quando c’è un’emergenza, ci si muove con uno spirito meraviglioso. Ringrazio – ha aggiunto – perché ho visto tanta gente lavorare in orari incredibili e hanno fatto una cosa molto efficiente. La gente è tranquilla, sono tutti soddisfatti del servizio che hanno. Tutto in piena sicurezza.L’Asst Nord Milano ha organizzato cose di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi”, ha concluso Tronchetti Provera.

