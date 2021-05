Firmata l'ordinanza. La regola valida anche per chi arriva da Gran Bretagna e Israele

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che prevede l’ingresso dai Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen, oltre che da Gran Bretagna e Israele, con tampone negativo, superando il vigente sistema di mini quarantena. Italiani e turisti in ingresso in Italia non dovranno più sottoporsi a isolamento di 5 giorni. Resta l’obbligo del doppio tampone

Il provvedimento era stato già preannunciato dal premier Draghi, per la ripartenza nel turismo in epoca Covid. Per entrare nel nostro Paese i turisti dovranno semplicemente rispettare le stesse regole in vigore per gli spostamenti verso regioni non gialle. Basterà quindi presentare un tampone negativo, dimostrare di essere vaccinati o di essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi per evitare la quarantena di 14 giorni, vero e proprio freno per la rinascita del comparto alle porte dell’estate.

