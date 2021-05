Irregolarità varie in 141 strutture, pari al 25% di quelle ispezionate

(LaPresse) Controlli da parte dei Carabinieri dei Nas in oltre 500 rsa: rilevate 63 violazioni per inosservanza delle misure di contenimento alla diffusione del Covid, come mancata attuazione di protocolli delle operazioni di sanificazione ed uso di dispositivi di protezione individuale da parte degli operatori. Gli accertamenti hanno evidenziato in 42 strutture in diverse province, la presenza di 87 operatori sanitari privi di copertura vaccinale, divenuta obbligatoria da aprile scorso. In generale, sono state rilevate irregolarità in irregolarita’ in 141 strtture (il 25% di quelle controllate).

