Flash mob in Piazza del Popolo di gestori e lavoratori: "Impossibile aspettare primo luglio"

(LaPresse) Un flash mob con tutte le mascotte dei parchi tematici più amati dagli italiani. Con questa colorata protesta sono scesi in piazza i gestori e i lavoratori delle strutture di divertimento, un settore quello dei parchi che nel 2019 ha generato un giro d’affari superiore ai 400 milioni di euro e 25.000 posti di lavoro diretti e che si trova oggi a dover scongiurare un’altra stagione zoppa e la decisione di riaprire al primo luglio. “La cultura è anche Pompei ma non solo. Ci sono tante forme di cultura ognuna adatta alle occasioni e alle persone”, spiegano gli operatori: “Siamo stati trattati come i peggiori degli untori, chiediamo un maggior rispetto per tutto il comparto che da aprile non ha alcun sostegno”.

