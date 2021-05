ilPiemontetivaccina.it permetterà a chi ha pre-aderito alla campagna di conoscere la finestra temporale di 10 giorni nella quale dovrebbe avvenire la somministrazione

(LaPresse) Novità per la campagna vaccinale in Piemonte. E’ infatti attiva una nuova sezione del portale www.ilPiemontetivaccina.it che permetterà a chi ha pre-aderito alla campagna vaccinale di conoscere la finestra temporale di 10 giorni nella quale dovrebbe avvenire la somministrazione della prima dose e, laddove non ancora possibile, segnala il termine massimo della data entro la quale si sarà vaccinati. Ad illustrare la novità è stato l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi insieme all’assessore all’Innovazione Matteo Marnati, al commissario generale dell’Unità di Crisi Vincenzo Coccolo e al commissario dell’Area giuridico-amministrativa Antonio Rinaudo. “24 ore dopo la pre-adesione è possibile vedere sul portale tutto il percorso vaccinale: la prima, la seconda dose, eventualmente stampare anche il certificato vaccinale se si accede con le credenziali Spid”, ha spiegato Icardi, aggiungendo che “in questo momento abbiamo il certificato vaccinale canonico. Aspettiamo dall’Unione europea le disposizioni relative all’emissione di questo green pass per adeguare i nostri sistemi informativi all’emissione e dare uno strumento ai cittadini anche immediato con l’acc4sso allo Spid per averlo direttamente sul telefonino”. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, entro l’estate potranno aderire anche i più giovani. La previsione dell’assessore Icardi è che si andrà verso lo smaltimento delle dosi di AstraZeneca per i richiami e ci si orienterà sull’utilizzo degli altri vaccini disponibili.

