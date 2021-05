Il governatore della Campania sull'isola parla in inglese. Poi il siparietto con Guido Lembo

(LaPresse) – De Luca show a Capri nell’ambito dell’iniziativa sulla vaccinazione delle isole per rilanciare il turismo. Parlando dal palco il governatore della Campania ha utilizzato la lingua inglese, rivolto ai turisti: “We wait for you as tourist and as friends of Capri and Italy”, ovvero: “Vi aspettiamo qui come turisti e come amici di Capri e dell’Italia”, ha detto il presidente della Regione. Poi a margine dell’evento si è intrattenuto con Guido Lembo, animatore dello storico locale ‘Anema e Core’, che lo ha invitato, quando sarà possibile, ad andare nel club per duettare insieme su ‘Malafemmena’, accennando alcuni versi del classico della canzone napoletana. De Luca non si è sottratto e ha accennato un breve duetto con Lembo, dimostrandosi consumato showman.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata