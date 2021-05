Il governatore campano a Capri: "Eliminare ticket sotto un certo reddito"

(LaPresse) “Io sono per cancellare il ticket per tutti quanti al di sotto di una certa soglia di reddito”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca da Capri, a proposito del pagamento delle spese sanitarie. “La linea della Campania è stata quella di aprire tutto ma per sempre, non basta dire apriamo tutto, bisogna garantire la sicurezza – ha aggiunto – L’obiettivo è dare priorità alla vaccinazione nel comparto turistico e alberghiero”.

