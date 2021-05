Allentate le misure anti-Covid: gli abitanti di Bruxelles non rinunciano a uscire nonostante il maltempo

Dopo sei mesi di chiusura dei locali, in Belgio sabato hanno riaperto i bar e i ristoranti, solo negli spazi all’aperto. La pioggia ha parzialmente rovinato la riapertura ma nonostante il maltempo gli abitanti della capitale Bruxelles non hanno rinunciato a un’uscita dopo mesi di lockdown per le restrizioni anti-Covid, affollando i dehors nella zona centrale della Grande Place.

