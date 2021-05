Il governatore Cirio: "Già fin d'ora nelle strutture residenziali, su scelta del direttore sanitario della struttura, si può accedere con il tampone"

(LaPresse) La Regione Piemonte mette a disposizione gratuitamente i tamponi rapidi per tutti i famigliari degli ospiti delle Rsa, in modo che possano fare visita ai loro parenti. Lo hanno annunciato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. “Chiudere una Rsa ai famigliari tutela l’anziano ma lo priva della socialità. Ed è questo il motivo per cui la Regione Piemonte è stata tra le prime regioni di Italia ad elaborare questo piano per le riaperture ai parenti. Vuol dire che la Conferenza delle Regioni ha approvato delle linee guida che oggi sono nelle mani del presidente Draghi perchè diventino legge per tutto il territorio nazionale. Ma già fin d’ora nelle strutture residenziali, su scelta del direttore sanitario della struttura, si può accedere con il tampone. Per questo la Regione Piemonte ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente i tamponi per tutti i famigliari degli anziani e degli ospiti nelle Rsa”, ha detto Cirio. Migliora, intanto, la situazione epidemiologica nelle Rsa del Piemonte. Il 96,5% delle strutture piemontesi è ‘Covid free’, il 97% degli ospiti è stato vaccinato e la mortalità da dicembre 2020 ad aprile 2021 è calata di due terzi.

