Il commissario straordinario visita l'hub di Pescara: "Usciremo presto dalla campagna vaccinale"

(LaPresse) Francesco Paolo Fiugliolo ha visitato venerdì mattina l’hub vaccinale di Pescara. “E’ uno dei migliori che ho visto, c’è un’integrazione tra il privato e il pubblico”, ha commentato il commissario all’emergenza Covid a margine della visita. “A livello nazionale il mese di maggio è un mese di transizione, mi aspetto 17 milioni di vaccini che stanno arrivando”, ha aggiunto il generale dell’esercito, ottimista sul fronte riaperture. “Usciremo presto – ha dichiarato – dalla campagna vaccinale e ci sarà modo di riaprire”. Per quanto riguarda invece i vaccini in azienda “partiranno più avanti, quando avremo più vaccino e avremo messo in sicurezza over 65 e fragili”, ha precisato Figliuolo. “Stiamo piano piano vedendo sempre più luce, stiamo attraversando il tunnel”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata