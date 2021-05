Il numero uno dell'Iss nel punto settimanale: "L'epidemia non sta ripartendo"

Il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa, ha fatto il punto settimanale dell’andamento dell’epidemia di Covid-19 in Italia.”La curva è in decrescita, sempre lenta ma questa settimana è in tutte le regioni”, ha detto il numero uno dell’Istituto superiore di sanità.

“L’incidenza è in decrescita in tutte le fasce di età mentre c’è una leggera crescita nella fascia di età 0-9 anni. Questa settimana l’Rt è stimato a 0,89 in lieve aumento ma con un intervallo di confidenza ben sotto al valore di 1 (0,85-0,91). Ciò vuol dire che in questa fase l’epidemia non sta ripartendo”, ha spigato Brusaferro, sottolineando che “Il punto essenziale dell’Rt è il valore di 1. Quando si è sotto in tutto l’intervallo di confidenza sia ha la certezza che la circolazione è in decrescita – ha aggiunto – . Alcune oscillazioni si possono vedere ma il dato è solido”.

