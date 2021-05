Il capo della protezione civile in visita all'hub vaccinale di Pescara con Figliuolo

(LaPresse) “Questa è una regione generosa” ha dichiarato Fabrizio Curcio, capo della protezione civile, in visita in Abruzzo all’hub vaccinale Palafiere di Pescara. “Questa è una regione che negli ultimi anni è stata colpita da eventi importanti e che ha saputo organizzarsi con il volontariato e la Protezione civile – ha detto – con il sistema fatto dai sindaci, dalle istituzioni sanitarie, dai prefetti e dai cittadini”. Curcio, in visita in Abruzzo insieme al commissario Figliuolo, ha aggiunto: “Riprendo l’appello di dire ‘Aiutiamo il volontariato’ perché è la spina dorsale non solo dell’Abruzzo e dell’Italia, ma proprio è lo spirito del nostro Paese. Guardate, il volontariato come esiste nel nostro Paese non esiste in nessuna altra parte del mondo – ha concluso – Facciamo in maniera tale che chi dona sia messo in condizione di farlo nella maniera migliore possibile, come stiamo vedendo qui oggi”.

