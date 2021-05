Poche decine di partecipanti in piazza del Popolo. L'appello: "Italiani dovrebbero scendere in strada come per la squadra del cuore"

(LaPresse) I ristoratori di #IoApro tornano in piazza contro le chiusure, a Roma, ma la manifestazione è un flop. Sono poche decine infatti i partecipanti in piazza del Popolo: “Se gli italiani scendono in piazza a centinaia e migliaia per la squadra del cuore, dovrebbero farlo anche per i diritti e per il proprio lavoro”, ha detto uno degli organizzatori.

