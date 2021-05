I numeri del report quotidiano del ministero della Salute. Il tasso di positività al 3,6%.

Sono 11.807 i nuovi contagi registrati in Italia nelle ultime 24 ore, su 324.640 tamponi processati. Il tasso di positività è al 3,6%. Le vittme, secondo l’ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 258.

Calano i ricoveri nelle terapie intensive (-60) e anche quelli ordinari (-653). Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 2.308 persone; sono, invece 16.867 i pazienti totali in area non critica. I guariti nelle ultime ore sono 15.867.

