Hantavirus, l’Oms annuncia: “Finita l’epidemia a bordo della nave da crociera MV Hondius”

“Oggi l’ultimo contatto di una persona esposta all’Hantavirus sulla nave da crociera MV Hondius ha completato il periodo di quarantena, è risultato negativo al test ed è tornato a casa. Dal 25 maggio non sono stati segnalati ulteriori casi. Siamo quindi lieti di annunciare che l’Oms considera conclusa l’epidemia di Hantavirus“. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus. Il numero totale di casi dall’epidemia rimane fermo a 13, inclusi tre decessi. Più di 650 contatti sono stati identificati e monitorati dalle autorità sanitarie in 33 Paesi.

“Sebbene l’epidemia sia conclusa, l’Oms continuerà a collaborare con i governi e i partner per approfondire la nostra conoscenza di questa epidemia e dell’Hantavirus in generale. Stiamo inoltre coordinando uno studio che coinvolge 21 Paesi per comprendere come si sviluppa la malattia, cosa che supporterà lo sviluppo di strumenti diagnostici, terapie e vaccini per future epidemie”, conclude il dottor Tedros, dopo aver ringraziato Argentina, Capo Verde, Cile, Paesi Bassi, Sudafrica, Regno Unito “e soprattutto la Spagna, muchas gracias, che ha dimostrato un’incredibile solidarietà nel supportare lo sbarco e il rimpatrio in sicurezza di passeggeri ed equipaggio a Tenerife”.