Ingressi contingentati e misure anti-covid rafforzate

(LaPresse) I Musei Vaticani hanno riaperto ai visitatori lunedì dopo il periodo di chiusura a causa delle restrizioni per il coronavirus. Questa è la terza riapertura dall’inizio della pandemia. I visitatori possono entrare dalla porta solo due alla volta sottoponendosi ai controlli di temperatura prima di poter entrare nel museo. Alcuni si sono messi in fila subito dopo le 8 del mattino, ma quando i cancelli si sono aperti alle 8.30 la fila era cresciuta fino a poche dozzine. Per mantenere le distanze sociali, possono entrare nei musei un massimo di 400 persone ogni 30 minuti e i biglietti possono essere acquistati solo in anticipo online.

