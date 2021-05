Ieri 144 vittime, il numero più basso da sette mesi a questa parte

Sono tornati questa mattina sui banchi di scuola 7,7 milioni di studenti: il 90% dei ragazzi che frequentano gli istituti italiani. Il dato è di Tuttoscuola, che ha calcolato i rientri considerando che resta in zona rossa solo la Val d’Aosta. Inizia così l’ultimo mese: gli istituti superiori hanno comunque lezione in presenza tra il 70 e il 100%, quindi per 2,8 milioni di studenti il rientro è incerto. Intanto somministrate 20.755.863 dosi di vaccino in Italia: dopo gli over65 si allarga la platea e arriverà anche il turno delle scuole. Ieri 144 le vittime di Covid nel nostro Paese, il dato più basso da 7 mesi a questa parte.

