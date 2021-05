Così il commissario straordinario a Roma a margine della presentazione di un nuovo hub vaccinale

(LaPresse) “Il prossimo step sarà sulle classi produttive. Dobbiamo mettere in scurezza gli over 65 e poi andiamo sulle classi produttive”. Così il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo a margine della presentazione del nuovo hub vaccinale nel centro commerciale Porta di Roma. “Maggio mese di transizione ma importante – ha continuato – dobbiamo mettere a punto la macchina organizzativa in tutte le regioni, per avere più capillarizzazione in modo tale da aumentare le capacità. Dopodiché pensiamo all’estate, per dare appeal anche ai giovani. mi vedrò a breve con presidenti e assessori regionali per fare delle scelte condivise. I giovani devono aderire a questa campagna. In questi giorni ottimo incremento del piano sugli over 80, 70 e 65 alcune regioni sono indietro però il trend è positivo. Sul numero di somministrazioni c’è stato un grande incremento come in Calabria”.

