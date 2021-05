Il commissario straordinario al nuovo hub vaccinale a Roma

(LaPresse) “L’obiettivo è somministrare tutte le dosi che arrivano, oggi sono state somministrate il 90% delle dosi consegnate, significa che tutto ciò che è disponibile viene inoculato secondo il piano”. Così Fabrizio Curcio, capo della Protezione civile a margine della presentazione del nuovo Hub vaccinale a Porta di Roma. “Lo stato di emergenza è un qualche cosa che ha una caratteristica operativa ma anche di legge, non legherei solo questo alla tipologia di vita perché ci sono alcune attività che vanno avanti, questo virus ci accompagnerà per i prossimi mesi, faremo una vita diversa. Una estate in cui dovremmo continuare a fare caso agli assembramenti, sarà una estate gradevole ma continuiamo a seguire i monitoraggi” ha concluso.

