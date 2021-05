Il rogo in una clinica di Bharuch, nello Stato di Gujarat

Almeno 18 pazienti sono morti nell’incendio scoppiato in un ospedale Covid di Bharuch, una città indiana nello Stato di Gujarat. La tragedia, l’ennesima simile avvenuta in poche settimane in India, nel giorno in cui il Paese asiatico ha segnato l’ennesimo record mondiale di contagi giornalieri di coronavirus, quasi 402mila. La polizia ha riferito che altri 31 ricoverati nella struttura andata a fuoco sono stati tratti in salvo all’alba di sabato.

