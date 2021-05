In migliaia ballano all'evento sperimentato dalle autorità in un grande magazzino

(LaPresse) Almeno tremila persone sono tornate a ballare, bere e divertirsi in una discoteca a Liverpool, senza distanziamento o mascherine, dopo oltre un anno di restrizioni legate al Covid. L’esperimento delle autorità britanniche si è tenuto venerdì pomeriggio in un magazzino della città inglese e fa parte di una serie di eventi pilota organizzati dal governo e attentamente monitorati dai funzionari della sanità pubblica. Nel Regno Unito, in seguito alla massiccia campagna di vaccinazione avviata, si sta assistendo a un deciso calo dei contagi. I partecipanti, tutti residenti a Liverpool, sono stati testati prima e dopo l’evento, mentre i ricercatori studieranno la qualità dell’aria nel locale. Durante lo spettacolo si sono esibiti diversi dj, tra i quali Lewis Boardman e Jayda G. senza restrizioni sul mixaggio con gli altri. Al momento in Gran Bretagna la maggior parte dei negozi e dei servizi è aperta, ma non sarà possibile consumare bevande e mangiare al coperto prima del 17 maggio. Alcune regole di distanziamento sociale saranno in vigore almeno fino al 21 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata