La vaccinazione di massa sull'isola è iniziata il 28 aprile

(LaPresse) Procida, isola del golfo di Napoli, sarà la prima d’Italia ad essere covid free. “Non è un privilegio quello che abbiamo chiesto, ma una necessità in quanto la nostra isola, come tutte le altre in Italia, ha un sistema sanitario fragile, con un piccolo pronto soccorso e senza ospedale. Eventuali cluster sarebbero difficilissimi da gestire – ha detto il sindaco Raimondo Ambrosino -. La popolazione ha risposto bene mostrando grande fiducia nel sistema sanitario nazionale. Procida, come ha detto Franceschini in occasione della nomina del nostro comune a capitale della cultura 2022, è un simbolo di speranza”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata