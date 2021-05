Protesta contro il limite delle 22 imposto dal governo

A Pescara, in Abruzzo, il flash mob organizzato dal coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia per dire “basta al coprifuoco”. Nel gruppetto di sovranisti abruzzesi che hannp manifestato a due passi dalla fontana La Nave, realizzata dallo scultore Pietro Cascella su largo Mediterraneo, c’erano Ethel Sigismondi, segretario regionale di FdI, Guerino Testa, capogruppo FdI in consiglio regionale e Stefano Cardelli, coordinatore per la provincia di Pescara di FdI.

