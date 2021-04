Lo ha scritto la presidente della Commissione europea su Twitter

“L’India ha bisogno del nostro sostegno e della nostra solidarietà. Sono molto grata a Francia, Italia, Austria, Finlandia e Irlanda per aver inviato ossigeno, apparecchiature mediche come ventilatori e farmaci contro il Covid-19 ai sensi del nostro meccanismo di protezione civile. Siamo in questo insieme”. Lo ha scritto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter.

India 🇮🇳 needs our support and solidarity.

I’m very grateful to France, Italy, Austria, Finland and Ireland for sending oxygen, medical equipment such as ventilators and COVID medication under our 🇪🇺 Civil Protection Mechanism.

We are in this together.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 29, 2021