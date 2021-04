Superati i 120 mila morti da inizio pandemia. ll tasso di positività risale al 4%. Ancora in discesa i ricoverati in terapia intensiva

Sono altri 13.385 i nuovi contagi da coronavirus in Italia a fronte di 336.336 tamponi. Lo si legge sull’ultimo bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività risalte al 4% mentre i decessi hanno superato da inizio pandemia quota 120 mila con un aumento giornaliero di 344 unità. Ancora in calo le terapie intensive, -37, e i ricoveri ordinari che tornano in totale sotto quota 20 mila (19.860, – 452 in 24 ore). La regione con il maggior incremento di nuovi casi è la Lombardia, +2.442 davanti alla Campania, +1.844.

