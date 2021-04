Ampia presenza della polizia ma la protesta è stata pacifica

(LaPresse) Centinaia di persone, tutte rigorosamente senza mascherina, hanno riempito le strade della città olandese di Arnhem per manifestare contro il governo e contro il lockdown per il coronavirus. Il corteo si è sviluppato nel centro abitato in maniera pacifica sotto lo sguardo di un’ingente numero di agenti di polizia. I dimostranti hanno scandito slogan come “Amore, libertà e niente dittatura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata