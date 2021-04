Decine davanti alla sede della Giunta Regionale: "Serve programmazione"

(LaPresse) Il settore del wedding ha inscenato una protesta davanti la sede della Giunta Regionale della Campania a palazzo Santa Lucia. I manifestanti chiedono certezze per ripartire, “abbiamo bisogno di date certe, non è pensabile ripartire senza programmazione. Ora che si va verso le riaperture è necessario dettare delle regole per non tornare più indietro”.

