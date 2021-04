A Baghdad almeno 15 morti e 36 feriti

Incendio in un ospedale di Baghdad per pazienti Covid. I media locali e i funzionari hanno riferito che un incendio è scoppiato dopo che alcune bombole di ossigeno sono esplose causando vittime. Ambulanze e pompieri si sono precipitati a spegnere le fiamme e a liberare i pazienti dell’ospedale di Ibn al-Khatib, a Baghdad, che fornisce cure per i pazienti affetti da coronavirus nella sua unità di terapia intensiva. I primi rapporti parlano di almeno 15 morti e oltre 36 feriti, secondo gli ufficiali medici e di sicurezza. Le autorità irachene non hanno rilasciato un conteggio ufficiale delle vittime. C’erano almeno 120 pazienti in ospedale al momento dell’incendio, ha dichiarato un medico dell’ospedale. Si ritiene che l’incendio sia stato causato quando almeno una bombola di ossigeno è esplosa all’interno dell’ospedale, hanno riferito i media locali. Almeno due medici presenti sul posto hanno confermato di ritenere che la bombola d’ossigeno avesse causato le fiamme che hanno colpito il secondo piano dell’ospedale.

