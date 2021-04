2.767 decessi nelle ultime 24 ore

(LaPresse) Non si ferma la corsa del coronavirus in India: 2.767 decessi nelle ultime 24 ore,per un totale di 192.311 vittime. I lavoratori nei forni crematori allestiti all’aperto lavorano costantemente per far fronte al numero crescente di morti in arrivo, mentre altri disinfettano i corpi nelle ambulanze in attesa.

