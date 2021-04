Il commissario: "Target di 500mila inoculazioni al giorno entro fine aprile"

Nel breve periodo, tra il 27 aprile e il 5 maggio, sono attese in Italia oltre 5 milioni di dosi di vaccino. E’ quanto si legge nel report settimanale della struttura commissariale presieduta dal generale Francesco Paolo Figliuolo sull’andamento della campagna vaccinale. “Sulla base di tali previsioni e dei risultati medi raggiunti dalle Regioni in termini di somministrazioni giornaliere nel periodo 16-22 aprile – pari a oltre 335mila a livello nazionale, con una punta superiore a 384 mila – la Struttura Commissariale ha indicato per le Regioni/Province autonome target giornalieri crescenti per il periodo 23-29 aprile, che – se rispettati – potranno portare a quota 500 mila entro la fine del mese. E’ quanto si legge nel report settimanale della struttura commissariale presieduta dal generale sull’andamento della campagna vaccinale. La previsione su scala nazionale è di arrivare a quota 504.484mila inoculazioni il 29 aprile.

