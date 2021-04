Il tasso di positività scende al 4,3% con oltre 320 mila tamponi processati

Sono 13.817 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività scende al 4,3% con oltre 320 mila tamponi processati. I decessi sono 322 mentre sono ancora in netto calo le terapie intensive, -85, e i ricoveri ordinari, -469. Gli attualmente positivi sono oltre 4 mila in meno rispetto a ieri.

