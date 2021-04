Il commissario straordinario: "Il messaggio che voglio dare è che ce la faremo"

(LaPresse) ” In Puglia siamo all’81 per cento di prime somministrazioni di vaccino agli Over 80, siamo in pieno target nazionale per gli Over 70 e sopra la media per i fragili”. Lo ha dichiarato il commissario straordinario per l’emergenza sanitaria, Francesco Paolo Figliuolo, al termine della visita a Bari, assieme al capo della protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. “Per il mese di maggio, le consegne saranno almeno di 15 milioni di dosi. Questo è il messaggio che voglio dare: noi ce la facciamo, i vaccini ci sono”, ha aggiunto Figliuolo nel corso dell’incontro con i giornalisti al termine della visita pugliese.

