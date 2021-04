Il presidente della Regione: "Insieme supereremo questa fase"

(LaPresse) “In Puglia c’è sinergia tra la sanità e la protezione civile, esattamente come c’è nello schema nazionale ed è un valore straordinario”. Così il governatore della Puglia, Michele Emiliano, a conclusione della visita a Bari del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, e del capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che lui stesso ha invitato per una valutazione sull’andamento della campagna vaccinale. In Puglia dal 16 aprile, per effetto di una delibera di giunta, l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco è stato affiancato dal dirigente della protezione civile regionale Mario Lerario, al quale è stata affidata la responsabilità degli aspetti logistici della distribuzione delle dosi. “Grazie di cuore per essere venuti qui”, ha detto Emiliano che ha definito Figliuolo e Curcio “due amici” con i quali la regione è al lavoro in maniera proficua, “riuscendo a colmare alcune voragini create dal numero delle dosi di vaccino disponibili”. “Assieme penso che non solo supereremo questa fase, ma che avremo la possibilità di diventare un punto di riferimento per tutte le grandi emergenze del Mediterraneo”, ha sottolineato Emiliano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata