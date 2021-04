Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi vaccino anti-covid sono 4.911.141

Sono 16.684.215 le somministrazioni di vaccino effettuate fino ad oggi, come riporta il quotidiano report del ministero della Salute, su un totale di 19.878.440 dosi consegnate, pari quindi all‘83,9%. In 24 ore sono state somminitrate quindi 412.943 dosi.

Il Veneto è la regione che ha somministrato il maggior numero delle dosi ricevute (1.415.338 su 1.619.850, pari all’87,4%), seguita dalle Marche che ha inoculato 464.030 vaccini sui 532.210 ricevute (87,2%) e dalla Liguria che ha ricevuto 589.290 e ne ha somministrate 512.497 (87%). La regione che invece ha ricevuto più dosi è la Lombardia, che fino ad ora ne ha inoculate l’82% (2.668.212 su 3.252.990), seguita dal Lazio che ha somministrato il 83.7% delle 1.957.420 dosi ricevute e dalla Campania,

Ecco la tabella in ordine di percentuale di dosi somministrate su quelle ricevute Totale 16.684.215 19.878.440 83.9% Regioni Dosi somministrate Dosi consegnate % Veneto 1.415.338 1.619.850 87,4 Marche 464.030 532.210 87,2 Liguria 512.497 589.290 87 Umbria 257.693 296.355 87 Emilia-Romagna 1.391.078 1.603.350 86,8 Puglia 1.082.261 1.246.685 86,8 Molise 100.471 116.035 86,6 Piemonte 1.325.860 1.542.300 86 Toscana 1.091.841 1.287.600 84,8 Friuli-Venezia Giulia 366.865 434.225 84,5 Valle d’Aosta 37.878 44.900 84,4 Campania 1.429.032 1.694.715 84,3 Lazio 1.638.894 1.957.420 83,7 P.A. Trento 149.707 179.340 83,5 P.A. Bolzano 164.940 197.975 83,3 Sardegna 434.107 521.650 83,2 Lombardia 2.668.212 3.252.990 82 Abruzzo 365.054 449.420 81,2 Basilicata 148.448 187.065 79,4 Sicilia 1.205.388 1.532.295 78,7 Calabria 434.621 592.770 73,3

