(LaPresse) – In India l’epidemia di Covid-19 dilaga con il secondo giorno consecutivo di record mondiale di casi, 332.730 in 24 ore. L’aumento delle infezioni ha messo in ginocchio il già fragile sistema sanitario del paese. Negli ospedali manca il personale sanitario e c’è carenza di ossigeno. Nella capitale Nuova Delhi i pazienti sono costretti a condividere le bombole e ad attendere fuori dalle strutture sovraffollate.

