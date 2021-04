L'annuncio del ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly, parlando in Parlamento

La Commissione europea ha avviato un’azione legale contro AstraZeneca per non aver rispettato gli accordi sulla consegna delle dosi del vaccino contro il Covid-19. Lo ha detto il ministro della Salute irlandese Stephen Donnelly parlando in Parlamento.

