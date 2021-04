Tasso di positività al 4,4%. Sempre i netto calo terapie intensive e ricoveri ordinari

Sono altri 16.232 i nuovi contagi da covid-19 in Italia. Lo evidenza l’ultimo bollettino del ministero della Salute. I tamponi sono 364.804 per un tasso di positività che si attesta al 4,4%. I decessi sono 360 nelle ultime 24 ore mentre restano in netto calo le terapie intensive, -47, e ricoveri ordinari, -690. La Regione con il maggior incremento di casi positivi è ancora una volta la Lombardia, +2.509 davanti a Campania, +1.912 e Puglia, +1.895.

