I lavoratori chiedono il blocco dei pagamenti della tassa di possesso degli automezzi

(LaPresse) I bus turistici hanno circondato la sede della Giunta Regionale della Campania, una presidio pacifico per chiedere un incontro con il governatore Vincenzo De Luca sulla loro condizione attuale, in seguito alla pandemia. I lavoratori chiedono il blocco dei pagamenti della tassa di possesso degli automezzi ritenendolo un provvedimento di giustizia in quanto la categoria è praticamente ferma da circa un anno.

