Nel Paese ci sono stati 1,59 milioni di positivi solo nell'ultima settimana

Continua a imperversare la pandemia in India. I casi di coronavirus giornalieri sono rimasti al di sopra della soglia di 200mila per il sesto giorno consecutivo, con un aumento dei contagi di 259.170 nelle ultime 24 ore. Nel Paese ci sono stati 1,59 milioni di positivi solo nell’ultima settimana. Le morti sono aumentate con un record di 1.761 in un giorno per raggiungere il totale di 180.530, secondo i dati del ministero della salute citati da ‘The Guardian’.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata