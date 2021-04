Sono 12 mila i casi, con quasi 300 mila tamponi: il tasso di positività è al 4,1%. Sono 390 i morti in 24 ore

Sono 12.074 i nuovi casi di Covid in Italia, con 294.045 tamponi processati. Lo dicono i dati del bollettino del ministero della Salute. Il tasso di positività scende al 4,1%. Calanon i posti occupati in terapia intensiva (-93) e i ricoveri ordinari (-487). Sono 390 i morti in 24 ore.

Salgono i guariti dal Covid-19 in Italia dove si registrano nelle ultime 24 ore 22.453 guarigioni: il totale da inizio pandemia è così di 3.290.715 tra guariti e dimessi. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute.

