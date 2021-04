In fase di avvio sono state effettuate circa 130 somministrazioni del vaccino AstraZeneca agli over 70

(LaPresse) È stato inaugurato il centro vaccinale anti-Covid-19 dell’aeroporto di Torino Caselle, frutto della collaborazione tra Regione Piemonte, Asl To4 e Sagat. L’hub, allestito all’interno dello scalo in uno spazio normalmente destinato all’accoglienza dei passeggeri, può raggiungere le mille somministrazioni al giorno. Presenti per l’occasione il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’assessore alla Ricerca applicata Covid, Matteo Marnati. “Noi in Piemonte portiamo i vaccini dalle persone, non vogliamo che siano le persone a dover andare dai vaccini” spiega Cirio. In fase di avvio sono state effettuate circa 130 somministrazioni del vaccino AstraZeneca sulla fascia di popolazione over 70. Nei prossimi giorni le inoculazioni diventeranno 500 e potrà essere somministrato qualsiasi tipo di siero disponibile.

