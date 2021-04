In arrivo il decreto sulle nuove misure. 8.864 nuovi casi

(LaPresse) – ll Comitato tecnico scientifico convocato dal governo per domani pomeriggio alle 17 per esprimere un parere sulle misure che potrebbero confluire nel nuovo decreto legge, a partire dal pass per gli spostamenti nelle zone arancioni e rosse. Sul tavolo anche i protocolli per le riaperture predisposti dalle Regioni sui quali i tecnici hanno già espresso alcune perplessità. L’esecutivo valuta test salivari per gli studenti in vista della riapertura delle scuole per tutti gli ordini dal 26 aprile. E sono 8.864 i nuovi casi di Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore su 146mila tamponi, un numero basso come avviene senpre la domenica. 316 i morti.

