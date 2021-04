I tamponi processati sono 230.116, sale il tasso di positività al 5,51%

Sono 12.694 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore su 230.611 tamponi processati. Sale il tasso di positività, al 5,51%, ma calano i morti: sono 251 in un giorno. In diminuzione anche terapie intensive, scese di 29 unità a 3.311 e i ricoveri ordinari, diminuiti invece di 416 a 23.648. Ieri il bollettino del ministero della Salute parlava di 15.370 nuovi positivi e 310 i decessi.

Per quanto riguarda la situazione delle singole regioni è la Lombardia quella più colpita con 1.782 casi, seguita dalla Campania con 1.700 e dalla Puglia con 1.278. Quelle meno colpite sono Valle d’Aosta e Molise, che segnano rispettivamente 29 e 56 nuovi contagi.

Nel frattempo è stata superata la quota di 15 milioni di somministrazioni di vaccini. Lo fa sapere la Struttura Commissariale, guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha rilevato il dato di 15.099.77 dall’inizio della campagna vaccinale. L’87,2% delle dosi consegnate alle Regioni è stato somministrato. È in corso la distribuzione delle oltre 400 mila dosi di vaccino Moderna arrivate ieri sera all’hub nazionale di Pratica di Mare

